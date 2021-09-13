شكرا لقرائتكم خبر عن «برنامج ريف» يوضح شرط دعم محصول «الحبحب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج ريف، اليوم الأحد، أنه يتم دعم محصول “الحبحب” في حالة كان يتم ريه وسقيه بمياه الأمطار.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف أن من ضمن شروط القبول “أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل، وأن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم، وألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، وألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال”.

ومن ضمن الشروط أيضا “ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج، تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج، وكذلك الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية، واستكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.