شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يقدم دعما فنياً ولوجيستياً للصومال فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) تقديم مساعدات انتخابية للصومال، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وكذلك انتخابات رئاسة البلاد، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح الاتحاد الأفريقي - في بيان اليوم الأحد - أن الدعم الانتخابي يتألف من المساعدة المالية والتشغيلية والتقنية، فيما تم تقديم الدعم استجابة لطلب من الحكومة الصومالية، والفريق الاتحادي لتنفيذ الانتخابات، والوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وحقوق الإنسان، فيما تم ارسال ثلاثة من كبار خبراء الانتخابات الأفارقة الشهر الجاري لتقديم الدعم التقني والاستشاري المستمر للفريق الاتحادي لتنفيذ الانتخابات.

وأضاف أن الدعم الانتخابي سيسهم في التنظيم الناجح للانتخابات التي تشكل أساسًا متينًا للجهود الجارية نحو إرساء الديمقراطية والسلام والاستقرار السياسي في البلاد.