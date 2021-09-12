«الأفواج الأمنية» تطيح بمروِّج مخدرات بحوزته 48 كجم «حشيش» في عسير

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر بحوزته (48) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، أخفاها في داخل تجاويف سرية في المركبة. وأضاف العقيد أحمد الطويان أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

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