شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. «أمطار رعدية» ورياح نشطة تعيق الرؤية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي). في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الاحمر .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.