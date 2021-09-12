مايكروسوفت تعلن تطوير المزيد من الأدوات إلى حزمة تطبيقاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

في الوقت الذي تتجه فيه المزيد من الشركات إلى المزج بين العمل من المكاتب والعمل من المنزل في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت تطوير المزيد من الأدوات إلى حزمة تطبيقاتها لجعل الاجتماعات عن بعد أقرب إلى الاجتماعات المباشرة.



وأضافت الشركة خاصية جديدة اسمها كاميو تتيح الجمع بين تغذية الكاميرات المستخدمة في الاجتماعات الافتراضية باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز والعروض التقديمية التي تتم باستخدام برنامج باور بوينت، وهو ما يعني ظهور منفذ العرض التقديمي على الشاشة إلى جانب الشرائح التي يعرضها كما لو كان ينفذ العرض أمام الناس في قاعة حقيقية. كما تتيح الخاصية الجديدة خيارات لشكل العرض بهدف توفير رؤية أفضل للعرض.

كما أضافت مايكروسوفت إلى تطبيق تيمز خاصية تسمى "مدرب الخطيب" وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء المتحدث وإرشاده بشأن نبرة الحديث، وتخبره إذا كان يقاطع شخصاً آخر دون أن يدري، وتعيد تذكيره بتسجيل التواصل مع جمهوره، حيث يتم كل ذلك بصورة شخصية دون أن يعرف باقي المشاركين في الاجتماع الافتراضي بهذه التوجيهات.

كما أن خاصية تصحيح الإضاءة آلياً في تطبيق تيمز ستساعد أيضا المستخدم في ضبط تغذية الكاميرا الخاصة به في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الإضافات تشير إلى طريقة آخرى تحاول بها شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وزوم مساعدة الشركات في التحول إلى نظام العمل عن بعد أو النظام الهجين.

ومن المقرر إطلاق هذه الخواص الجديدة مثل كاميو ومدرب الخطيب أوائل العام المقبل، في حين سيتم توفير خاصية تصحيح الإضاءة آلياً خلال الشهور المقبلة.