عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "إل جي" مكبر الصوت المحمول XBOOM 360 الجديدة بـ 400 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن مكبر الصوت الجديد يمتاز بقدرة خرج 120 وات مع إضاءة LED مدمجة ووظيفة "تأثير دي جي" لتتزامن الإضاءة مع الموسيقى.

ويمكن نقله بسهولة من غرفة إلى أخرى المقبض المدمج، ويصدح الصوت في جميع الاتجاهات بفضل تصميمه الأسطواني، ويمكن وضعه في أي مكان في الغرفة.

وتشتمل التجهيزات التقنية الجديدة على مكبر صوت من الألياف الزجاجية 130 ملم ومكبر صوت من التيتانيوم 25 ملم، وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن قدرة الخرج 120 وات الكاملة لا تتوفر إلا عند توصيله بمصدر التيار الكهربائي، وتتيح البطارية المدمجة سعة 29 وات ساعة إمكانية تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 10 ساعات.

ويتصل بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ USB أو منفذ AUX أو تقنية البلوتوث، ولكنه لا يدعم شبكة الواي فاي أو تقنية أبل AirPlay أو جوجل Chromecast Audio.

ويمكن للمستخدم تخصيص إضاءة LED حسب الرغبة عبر تطبيق على الذكي لمزامنة الإضاءة مع الموسيقى.