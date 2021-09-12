الهجرة المصرية تفتح باب التقدم لفرص عمل في ألمانيا... وتعلن المهن المطلوبة

دبي - محمود عبدالرازق - ووجهت الوزارة، في بيان، الدعوة للراغبين في العمل بألمانيا، التقديم إلى العمل في 20 فرصة تم توفيرها في تخصص فني إلكترونيات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير هذه الفرص في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية.

والبرنامج يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة للهجرة (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقديم في الخمس تخصصات:

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل

2. فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة

3. فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي

4. فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء

5. مُركب الأنظمة الكهربائية

ووضعت الوزارة رابط خاص لمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص، وأيضا وضعت رابط ملء استمارة التقديم لهذه الفرصة، على أن يتم إرسال الاستمارة إلى البريد الإلكتروني "[email protected]" بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

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