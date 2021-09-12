توتر جديد على الحدود بين لبنان وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل مشتبهًا به يتسلق على السياج الأمني من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة المطلة حيث هرعت قوات الجيش للمكان وفور وصولها ابتعد المشتبه به إلى داخل الأراضي اللبنانية".

من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان عن قيام دورية مشاة إسرائيلية بعملية بحث بالكشافات الضوئية على السياج الشائك لمستعمرة المطلة قبالة سهل الخيام.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، مؤخرا، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل بسبب انتهاك السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، أن "العالم يحتاج إلى وضع خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران"، مشددا على ضرورة أن "تشعر إيران بالتهديد".فينة

وأوضح لابيد، أن "قضية سفينة الوقود الإيرانية، التي في طريقها إلى لبنان، مسألة أمنية وتعالج وفق هذا الشأن"، مؤكدا أن "لبنان تحول إلى دولة تحكمها منظمة إرهابية"، على حد قوله.

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