رئيس الوزراء العراقي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد بيان لنائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، بحسب السومرية نيوز.

وأوضح البيان أن القائد العام للقوات المسلحة (الكاظمي) وجه باحتجاز عدد من الضباط، وذلك "على خلفية مرافقة المؤشر اليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".

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ولفت الشمري أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

وفي العاشر من يوليو/تموز الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تستمر ثلاثة أشهر حتى موعد إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الكاظمي قد وجه في شهر أغسطس/آب الماضي، بفتح تحقيق بمزاعم استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية لبعض المرشحين من قبل "وزراء مرشحين أو مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".

يشار إلى أن الدورة البرلمانية الحالية كان محدد لها أن تنتهي في 2022، غير أن الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019 دفعت إلى اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة، فيما تقود حكومة الكاظمي التي تم منحها الثقة في مايو/آيار 2020 المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات

وسيخوض الانتخابات الشهر المقبل 3 آلاف و249 مرشحا من 21 تحالفا انتخابيا، إلى جانب آخرين مستقلين، لشغل 329 مقعدا في البرلمان.