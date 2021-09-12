مصر تعيد 53 شابا قبضت عليهم السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة

دبي - محمود عبدالرازق - صرحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن عودة الشباب إلى مصر سبقتها ترتيبات مع كافة الجهات المعنية في طرابلس لتسهيل عودتهم، حسب الصفحة الرسمية للوزارة في فيسبوك.

ووصل الشبان المصريون على متن طائرة خاصة، اليوم الأحد.

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ووجه تامر مصطفى، رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا، الشكر للسلطات في طرابلس بعد قيامهم بتسهيل كافة الإجراءات لإعادة الـ53 شابا إلى مصر.

المنظمة الدولية للهجرة تقول إنه في عام 2021، أعيد إجمالي 19393 مهاجرا إلى ليبيا، مقارنة بعدد أقل بلغ 11891 من الذين تم اعتراضهم في البحر طوال العام الماضي.

لقي ما لا يقل عن 360 مهاجرا حتفهم هذا العام في أثناء محاولتهم عبور الطريق البحري إلى أوروبا، فيما لا يزال 570 في عداد المفقودين.

في عام 2020، لقي حوالي 381 شخصا مصرعهم في وسط البحر الأبيض المتوسط​​، وتم الإبلاغ عن 597 آخرين في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بين ليبيا وإيطاليا هو الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. في الأسبوع الماضي، لقي 57 مهاجرا على الأقل مصرعهم وتم إنقاذ 18 مهاجرا بعد انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي.