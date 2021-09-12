شرط الحكومة اليمنية لإعادة افتتاح مطار صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وتابعت الحكومة أن الشرط هو عدم استخدامه لأغراض عسكرية، محملة جماعة أنصار الله المسؤولية عما آل إليه حال المطار وتحويله إلى "ممر لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".

واعتبر وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، أن المسؤولية الكاملة لإغلاق مطار صنعاء يتحملها "الحوثيون"، مضيفا أن الحكومة اليمنية عرضت في جولات التفاوض أكثر من مبادرة لفتح المطار، وفق شرط عدم استخدامه لأغراض عسكرية.

وأكد الإرياني أن الحوثيين رفضوا المبادرات وأصروا على "فتح خطوط مباشرة بين صنعاء وطهران وعواصم تسيطر عليها مليشيات طائفية في المنطقة".

وأشار الإرياني إلى أن الرحلات المباشرة بين العاصمتين لم تكن موجودة من قبل.

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