شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى يدعو لمواصلة الضغط الدولى لوقف التصعيد فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك - خلال لقائه اليوم الأحد السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مستجدات الوضع على الساحة الوطنية والتحركات السياسية مع تسلم المبعوث الأممي الجديد لمهامه.

وتناول المسؤول اليمنى الضغط الدولي المطلوب لوقف التصعيد الحوثي ضد المدنيين والنازحين، وكذا الوضع الإنساني، وقضية خزان صافر النفطي واستمرار الجماعة في التلاعب بهذا الملف الخطير.



وأشاد بالدور الهولندي الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات.. مستعرضا التحديات القائمة والوضع الحرج للاقتصاد الوطني وأهمية إعطائه الأولوية من قبل شركاء اليمن بصفته ضرورة عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية والاستقرار السياسي.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الحكومة للمبعوث الأممي وحرصها على إنجاح مهمته في مسار استئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا.