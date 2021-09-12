العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب "وكالة الأنباء السعودية-واس"، فقد أمر الملك سلمان أمرا بإعفاء المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه، وعين الأستاذ عب دالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل بدلا منه بمرتبة وزير.

كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين بدر القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس ماجد المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وكان العاهل السعودي، أقال يوم الثلاثاء الماضي، مدير الأمن العام خالد بن قرار بن غانم الحربي، وأحاله إلى التحقيق بتمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف "الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

ووجه الملك سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة، مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.

يمكنكم متابعة أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك.