"فيك أب" يعيد السينما السورية إلى الضوء... زيدان: سينافس الأعمال العربية

دبي - محمود عبدالرازق - ويشارك في الفيلم، نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، يتقدمهم النجم السوري أيمن زيدان، وهو من إخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج شركة "سراب" للإنتاج الفني.

ويعول القائمون على "فيك أب" على اعتباره خطوة أولى على طريق إعادة السينما السورية إلى سابق عهدها. © Sputnik . Ahmed Al Hark فريق تصوير مسلسل "فيك أب" السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد

وعن مشاركته، قال الفنان القدير وبطل العمل، أيمن زيدان، إن الفيلم سينافس الأعمال السينمائية في العالم العربي، لامتلاكه الأدوات الكافية للنجاح.

وقال: "الفيلم الجديد سيكون بوابة لعودة سينما القطاع الخاص في سوريا، كما أنه ينتمي إلى الكوميديا العائلية، ويقوم على جملة مفارقات طريفة". © Sputnik . Ahmed Al Hark فريق تصوير مسلسل "فيك أب" السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد

وتابع: "أجسد في الفيلم دور "سالم" وهو صاحب شركة ثري، يسعى جاهداً لإنجاب طفل، ويقوم من أجل ذلك بمحاولات كثيرة من تعدد الزوجات واللجوء للمشعوذين والدجالين".

وأوضح: "أحداث ساخرة ممزوجة بمواقف إنسانية تتركها زياراته المتكررة لمأوى كبار السن، ما يجعل من الأحداث سلسلة متكاملة مبنية على التشويق والإثارة". © Sputnik . Ahmed Al Hark فريق تصوير مسلسل "فيك أب" السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد

بدوره، أكد المخرج أحمد إبراهيم أحمد، أن عودة السينما السورية عبر القطاع الخاص، أمر مهم للغاية، وضروري حتى نرى الأعمال السينمائية السورية تغزو صالات العرض وشباك التذاكر.

وأضاف: "يأتي العمل في إطار سعينا لإعادة الرونق إلى السينما السورية، وسنطلق عملاً يعيد للأذهان تلك السينما الجماهيرية التي قدمتها سوريا في الماضي، أيام الزمن الجميل". © Sputnik . Ahmed Al Hark فريق تصوير مسلسل "فيك أب" السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد

وأردف: "لا يوجد مبرر لغياب السينما السورية عن الساحة، فمن يمتلك دراما كالدراما السورية المنتشرة في أنحاء العالم العربي، يمكنه ببساطة امتلاك سينما تنافسية لا يسبقها أحد".

إلى ذلك، أبدى المدير التنفيذي للشركة المنتجة فراس الحلبي تفاؤله بأن يشكّل الفيلم نقلة نوعية في السينما السورية، معتبراً أنه يقوم على العديد من المقومات الكفيلة بالنجاح، متمنياً أن يترك بصمة في عالم السينما العربية.

وأضاف: "الفيلم يطرح أحداثه بطريقة لطيفة وقريبة من قلب المشاهد، كما يجمع بين الكوميديا والموقف الإنساني بشكل مختلف كلياً، لذا سيعجب المتابعين برأيي".