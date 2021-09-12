شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تعلن القبض على إرهابيين اثنين فى نينوى وصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن القبض على إرهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين.



وذكرت الخلية - في بيان - أنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع متمثلة بقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشعبة استخبارات الفرقة 16، تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في سيطرة السندية على الحدود الفاصلة ما بين سامراء وديالي، والآخر في منطقة مشيرفة التابعة لناحية النمرود في نينوى، وهو أحد العناصر التي قاتلت قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".



وأضافت أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب، حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب".