شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة بالعراق: هجمات العناصر الإرهابية لا تمثل تهديدا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الأحد، أن الهجمات التي تشنها عصابات "داعش" الإرهابية شمالي البلاد، لا تمثل أي تهديد للقوات الأمنية العراقية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "القوات الأمنية أعادت توزيع وانتشار قطعاتها، إضافة إلى نشر عدد كبير من الكاميرات الحرارية، وتكثيف الجهد الاستخباري والأمني"، مؤكدا أن"العمل مستمر لمطاردة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية في تلك الأماكن".

وعلى صعيد متصل، أعلن أنه تم إعداد خطة محكمة خاصة بالزيارة الأربعينية، لتقليل خطورة الخروقات الأمنية في بعض المناطق، لافتا إلي أن عدد القوات الموجودة في تأمين الزيارة كبير ويفوق الأعداد السابقة.

وأضاف، أن "طيران الجيش سيشارك في الخطة الأمنية لأربعينية الإمام الحسين، وسينفذ عددا من العمليات أهمها الاستطلاع والنقل الجوي، وكذلك التدخل في الحالات الطارئة التي تستوجب نقل المصابين من المرضى وكبار السن".

وشن عناصر من تنظيم داعش، أمس، هجوما استهدف القوات الأمنية في محيط (وادي شبيجة) التابع لقضاء داقوق جنوبي كركوك؛ ما أسفر عن مقتل 4 من قوات الأمن، فيما أعلنت القوات الأمنية مقتل الإرهابيين المهاجمين.