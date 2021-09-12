شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة النهار الجزائرية: 18 قتيلا و6 جرحى بحادث مروري في إقليم ولاية النعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة النهار الجزائرية، سقوط 18 قتيلا و6 جرحى بحادث مروري في إقليم ولاية النعامة في الجزائر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت مساء الخميس، هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر فى ولاية الشلف شمال غربى الجزائر، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "crag"، فإن مركز الهزة حدد بـ2 كم جنوب غرب منطقة سيدى عبد الرحمن.