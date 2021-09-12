"سبيس إكس" تستعد لإطلاق أول رحلة فضائية مدنية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يقود جاريد أيزاكمان، المؤسس الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية شيفت فور بايمنتس، 3 رفاق مبتدئين في أول رحلة إلى الفضاء



ومن المتوقع أن تستمر الرحلة لـ3 أيام بدءاً من الانطلاق من كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية وحتى الهبوط في المحيط الأطلسي.

وخفّض قطب التكنولوجيا البالغ من العمر 38 عاماً قيمة مبلغ، لم يُحدد لكن من المفترض أنه ضخم، دفعه لزميله الملياردير إيلون ماسك مالك سبيس إكس حتى ينطلق أيزاكمان وثلاثة آخرون جرى اختيارهم للرحلة إلى المدار على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراجون.

وستنطلق مركبة الطاقم من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" على قمة أحد صواريخ ماسك القابلة لإعادة الاستخدام من طراز فالكون 9 الأربعاء.

وطرح أيزاكمان فكرة النزهة المدارية، التي أطلق عليها اسم "إنسبيريشن 4"، بهدف زيادة التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، وهو مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان، الذي تعهد أيزاكمان شخصياً بدفع 100 مليون دولار له.

لكن نجاح هذه المهمة سيساعد أيضاً على الدخول في حقبة جديدة من السياحة الفضائية التجارية، بينما تتنافس عدة شركات على العملاء الأثرياء الراغبين في دفع جزء من ثرواتهم لتجربة بهجة الطيران الأسرع من الصوت وانعدام الوزن ومشاهدة الفضاء.

و"سبيس إكس" ببساطة هي الطرف الأشهر ضمن كوكبة من المشاريع الصاروخية التجارية الصاعدة إذ أطلقت بالفعل عدداً من مهام الشحن ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لـ"ناسا".