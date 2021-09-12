شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة فى ريف حماة الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد بمقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة الصبورة بمنطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة، في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السورية، إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة الصبورة بريف سلمية الشرقي أسفرت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عاما.

وتتعمد التنظيمات الإرهابية زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل والأراضي الزراعية قبل خروجها من تلك المناطق لوقوع الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة.