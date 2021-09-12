شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد في مناطق المملكة. وأبان المركز فى تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن عرفات سجلت أعلى درجة حرارة اليوم (43 درجة مئوية)، تليها الأحساء التي سجلت 42.4 درجة مئوية. وأكد المركز أن كلا من القصيم وينبع ورفحاء و شرورة و القيصومة وحفر الباطن سجلوا 39 درجة مئوية.

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.