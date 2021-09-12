احذر.. تناول الكحول أثناء الحمل يصيب الجنين بهذا المرض الخطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من مخاطر شرب الخمر أثناء الحمل؛ حيث إنه يتسبب في الإصابة بما يعرف "باضطرابات طيف الكحول الجنينية" (Fetal alcohol spectrum disorder.



وأوضح المركز أن هذه الاضطرابات تنقسم إلى اضطرابات تتعلق بالشكل مثل المظهر غير الطبيعي وقصر القامة والوزن القليل للجسم وحجم الرأس الصغير وعدم تناسق المظهر واضطرابات جسدية مثل مشاكل في السمع والرؤية واضطرابات سلوكية مثل الاندفاعية والعدوانية وفرط الحركة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الذكاء، ومن ثم مواجهة صعوبات في الدراسة.

وأشار المركز إلى أن أخطر أشكال اضطرابات طيف الكحول الجنينية تتمثل فيما يعرف بمتلازمة الجنين الكحولية (Fetal alcohol syndrome)، والتي تشير إلى الأطفال، الذين لديهم عيوب خلقية واضطرابات ملحوضة في النمو العصبي.

ولتجنب هذه العواقب الوخيمة شدد المركز الاتحادي على ضرورة الإقلاع عن الخمر أثناء الحمل.