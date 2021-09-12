تنظيم معرض للسيارات الرياضية الفاخرة على الواجهة البحرية لمدينة دبي (فيديو)

دبي - محمود عبدالرازق - واحتوى المعرض سيارات من مختلف الأنواع بينها مركبات متخصصة بالسباق وشاحنات متعددة الأنواع والطراز.

وأشار المنظمون أن السيارات المشاركة في المعرض المقام على الواجهة البحرية لدبي بمجملها سيارات رياضية لكن كل شخص يمكن العثور على السيارة التي تعجبه وبحسب ذوقه.

وأضاف أحد المنظمين مهدي الأمين "اليوم نفتتح الموسم للعام الثالث على التوالي، يمكننا مشاهدة حوالي 350 سيارة مختلفة من 24 ناديًا إماراتيًا هذه مسابقة وعرض مذهل".

ومن بين السيارات المعروضة نماذج من ماركات السيارات الأمريكية واليابانية والإيطالية، كما شمل المعرض أيضًا زوارًا من روسيا.

ولم تسعد السيارات الرياضية أنظار الجمهور فحسب، بل تنافست فيما بينها أيضًا، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم مستوى الضبط وجودة البخاخة وقوة المحرك وحتى راحة السيارة بالنسبة للسائقات.