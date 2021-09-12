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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": السودان يطلب تعديل اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيه

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دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وأكد المصدر أن وزارة العدل السودانية، هي التي أوصت بتعديل الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

وأوضح المصدر أن الحكومة في الخرطوم طلبت من موسكو دفع 5 مليارات دولار لكي تستخدم روسيا القاعدة لمدة 5 أعوام، مبدية موافقتها على توقيع اتفاقية لمدة 25 عاما.

وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان.

المصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الحكومة السودانية تعترض على الاتفاقية نظرا لـ"عدم وجود ثمار من وراء هذه الاتفاقية مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

وأشار المصدر إلى أن حكومة السودان ترى أن مصلحتها ومصلحة اقتصادها في تعديل جوهري يتم على هذه الاتفاقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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