مستشار الرئيس المصري يوجه تحذيرا لمواطنيه بشأن متحورات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد تاج الدين أن بلاده تمر، حاليا، بالموجة الرابعة من فيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس، مشددا على وجوب اتباع القواعد والاحتياطات الوقائية والاحترازية اللازمة، مع ضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بهدف تقليص الحد من انتشار المرض.

وأوضح عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون والصحية، خلال مداخلة هاتفية مع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن متحورات كورونا هو أمر متعارف عليه، وجميع تلك المتحورات دون استثناء هي نوع من محاولات الفيروس على اختراق مناعة جسم الإنسان، وكل أنواع الفيروسات التنفسية لها طرق العدوى والوقاية نفسها.

وناشد عوض تاج الدين من لديه التهاب فيروسي التزام منزله، وعدم الخروج منه لفترة معينة، مع استخدام المناديل وقت السعال أو الكحة على أن يتم التخلص منها مباشرة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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