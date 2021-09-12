21 قتيلا ومصابا إثر اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية وأنصار الله في الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن مواجهات دارت بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، استمرت أكثر من ساعة وأوقعت 6 قتلى من الحوثيين و3 من القوات المشتركة، فيما أصيب 12 من الجانبين.

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وأشار المصدر إلى أن موجة نزوح جديدة للأسر من قرية الحجروفة في مديرية التحيتا إثر تعرض منطقتهم لقصف متكرر.

تأتي المواجهات بعد أيام من قتال مماثل بين الجانبين، الأربعاء الماضي، في ضواحي مدينة حَيْس، جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن مقتل 8 وإصابة 17 من الجانبين.

كما أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة الماضية، عن قلقه إزاء الأعمال العدائية في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في 2018 لاتفاق بشأن الحديدة "اتفاق ستوكهولم"، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموائنها [الحديدة والصَليف ورأس عيسى]، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

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