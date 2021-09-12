شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن القبض على 22 متسللا قرب الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألقت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 22 متسللا قرب الحدود السورية وضبط اسلحة وعتاد متنوع.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان اليوم - "أنه خلال المتابعة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوات أمنية مشتركة من القاء القبض على 22 متسللا قرب الحدود السورية".

وأشارت إلى أنه تم العثور على بنادق من طراز كلاشينكوف و5 آلاف صاعق تفجير، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.