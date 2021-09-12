شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: عدد الملقحين ضد كورونا يقترب من 3 ملايين شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الذين استكملوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا فى تونس 2.980.682 شخصا، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة التونسية تم إعلانها اليوم الأحد .وفق إذاعة شمس التونسية.

وارتفع عدد المسجلين على منظومة إيفاكس، 6.057.151 شخصا، وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة إيفاكس المخصّصة لهذا الغرض.

يذكر أن تونس تسلمت مؤخرا، 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مقدمة من اليونان، وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية عن تقديرها لليونان لحرصها على الوقوف إلى جانب تونس فى هذا الظرف الوبائى الدقيق بما يُرسخ روابط الصداقة والتضامن بين البلدين".

وذكرت وزارة الصحة التونسية أن عدد المسجلين للحصول على التلقيح بلغ 5 ملايين و940 ألفا و360 شخصا.

وكان بنك الاستثمار الأوروبىأعلن فى وقت سابق ، تقديم تبرع استثنائي بقيمة 250 ألف يورو لمساعدة تونس في التعامل مع الأزمة الصحية الطارئة وتعزيز استراتيجيتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19