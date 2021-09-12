شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 6500 مؤسسة تربوية تشارك فى اليوم المفتوح للنظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التربية فى تونس، اليوم الأحد، بكافة المؤسسات التربوية العمومية، يوما مفتوحا للنظافة بالوسط المدرسي، بمشاركة التلاميذ والأولياء ومكونات المجتمع المدني، وفق إذاعة شمس التونسية.

وكان مدير وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية، منذر العافى، قد بين أن حملة النظافة المفتوحة في الوسط المدرسي تتنزل في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2021-2022.

وعبر العافي، عن الأمل في مشاركة واسعة النطاق في هذا اليوم المفتوح الذي يشمل 6500 مؤسسة تربوية موزعة على كامل ولايات تونس.

وانطلقت حملة النظافة في اليوم المفتوح للنظافة بالوسط المدرسي من الساعة الثامنة صباحا باستخدام معدات البلديات المعنية ومصالح وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية للقيام بالتدخلات والأشغال المبرمجة على غرار اقتلاع الأعشاب الطفيلية وإزالة الاتربة وطلاء الجدران، وفق ذات المصدر.

وأشار العافي إلى أن وزارة التربية تولت منذ أواخر أغسطس الماضى إطلاق مسح شامل لمعاينة وضعية المؤسسات التربوية والوقوف على النقائص والثغرات.