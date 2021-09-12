شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الداخلية» يحدد غرامة مخالفة أداء مناسك العمرة من دون تصريح مسبق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب، الغرامة المفروضة على من يضبط يؤدي مناسك العمرة من دون الحصول على تصريح بذلك.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إن الغرامة على من يضبط بأداءالعمرةدون تصريح تبلغ 10 آلاف ريال.
وأكد أن الهدف من ذلك الحد من تفشي فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تمنع تفشي الفيروس في الحرم المكي وساحاته، وبما يناسب طاقته التشغيلية.
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