شكرا لقرائتكم خبر عن هل قرار رفع تعليق منع السفر يشمل المواطنين والمقيمين؟.. «متحدث الداخلية» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إن قرار رفع تعليق منع السفر يشمل المواطنين والمقيمين، ما لم يمروا على أحد الدول التي تم تعليق القدوم منها.

واستعرض متحدث الداخلية بعض القرارات التي اتخذتها المملكة مؤخراً ومن بينها تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للوافدين المتواجدين خارج المملكة آلياً دون رسوم.

كما تم إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين وجنوب أفريقيا ، كما تم السماح للمواطنين بالسفر إلى هذه الدول.