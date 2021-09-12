شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون المسجد النبوى" تضع خطة استقبال المصلين خلال موسم العمرة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون التنفيذية والميدانية لمنظومة الخدمات في المسجد النبوى، منظومة الخدمات المقدّمة في المسجد النبوى وفرص تحسينها، وخطة استقبال المصلّين، والزيادة التدريجية لأعدادهم خلال موسم العمرة .وفق بيان صحفى .

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الأول أمس برئاسة مستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتنفيذيّة عبدالعزيز بن علي الأيوبي منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأهمية جودة الأداء، وانتظام تقديم الخدمات التي تلبى احتياجات قاصدى المسجد النبوى.

وأكد أهمية زيادة التأهيل والتدريب والتحفيز لكافة العاملين، ودعم تطوير إجراءات العمل والاستفادة من التقنيات المتاحة، والمخرجات ومؤشرات الأداء وفرص التحسين ومنظومة الخدمات الرقمية.