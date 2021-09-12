شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: تشكيل حكومة فى لبنان أمرًا ملحًا لمعالجة أزماته المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن توقيع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومة في لبنان يوم الجمعة الماضى.

وأضاف الاتحاد فى بيان له: لقد تدهورت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ في الأشهر والأسابيع الماضية، وتفاقمت الصعوبات الشديدة الحالية للشعب اللبناني بسبب شلل القوة ونقص الوقود، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان، بما في ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، يعتبر أمراً ملحاً.

وأوضح الاتحاد الأوروبى أن هذا ما يجب أن تركز عليه الحكومة الجديدة الآن، بدعم نشط من البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، حيث يجب على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية ، وأن تتبنى دون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبناني.

وأكد الاتحاد الأوروبى على ضرورة البدء فى الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل بجدية وضمان أنها حرة ونزيهة وشفافة مرحبين بتصريح رئيس الوزراء ميقاتي بأن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها.