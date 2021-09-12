شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء العراقية: اتفاق عراقى - إيرانى على إلغاء التأشيرة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عقب محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران اليوم الأحد عن توصلهما إلى اتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران، وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك - نقلته وكالة الأنباء العراقية - مع الكاظمي عقد بعد محادثاتهما في طهران اليوم الأحد، إنه "تم اتخاذ عدة قرارات في الاجتماع المشترك مع الكاظمي"، وأضاف أن "الكاظمي وافق على زيادة حصة إيران بشأن زائري الأربعينية"، كما "تم الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران".

وأضاف الرئيس الإيرانى: "لدينا علاقات عميقة مع العراق"، مشيرا إلى "أننا نتطلع لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران"، من جانبه، قال الكاظمي إن "مجموعة من الملفات الثنائية، تمت مناقشتها مع الرئيس الإيراني، منها ملف تعزيز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية".

وأوضح رئيس وزراء العراق أنه "تمت مناقشة الملفات اقتصادية والربط السككي وزيادة التبادل التجاري"، مؤكدا "العمل على تحويل الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

وتابع الكاظمى: "نشكر كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش"، مشيدا "بموقف إيران والوقوف مع العراق منذ اللحظة الاولى في الحرب ضد داعش".

وكان رئيس وزراء العراق قد وصل، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير إلى طهران، لإجراء اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين.