شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: «الدراسات الإسلامية» مادة واحدة يدرسها معلم واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، اعتبار مادة الدراسات الإسلامية مادة واحدة في التقويم الدراسي، ويتم تدريسها من قبل معلم واحد. وأوضحت “التعليم” وفقاً لقناة الإخبارية، أن مادة الدراسات الإسلامية، التي تتعدد فروعها داخل كتاب واحد تُدرّس بالتبادل بين فروعها خلال الأسبوع الواحد، ما يضمن تغطية جميع فروع المادة، وفق خطة تدريس عبر منصة “مدرستي”. وأكدت الوزارة أن النماذج الاختبارية لمادة الدراسات الإسلامية تُبنى بما يضمن التوازن بين فروعها.

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: «الدراسات الإسلامية» مادة واحدة يدرسها معلم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.