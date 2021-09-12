شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح معنى «أمر السحب» الصادر لبعض المنتجات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، معنى أمر السحب الذي يتم إصداره لبعض المنتجات أحيانًا.

وقالت الهيئة، أن ذلك يعني عملية استدعاء تشغيلة/تشغيلات محددة أو جميع التشغيلات المتأثرة من المستحضر الصيدلاني أو المنتج الصحي من السوق المحلي نتيجة خلل في جودة المستحضر.

وعادة ما تقوم الهيئة بين الحين والأخر باستدعاء تشغيلات لمستحضرات صيدلانية من خلال الإعلان عنها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.