شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض شائعة للقلق تُشخّص غالبا "بشكل خاطئ " على أنها أمر آخر! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعد القلق جزءا طبيعيا من الحياة، حيث يعاني منه معظم الناس في مرحلة ما. وتتشابه العديد من أعراضه إلى حد كبير مع الأمراض الأخرى، حيث يتسبب القلق أحيانا في حدوث مشكلات جسدية.



وتحدث كل من الدكتورة إيلينا توروني، استشارية علم النفس والمؤسس المشارك/الرئيس التنفيذي لـ My Online Therapy، وتيرينس واتس، المعالج النفسي ومؤسس معهد BWRT، مع موقع "إكسبريس" لتبادل الأفكار حول علامات وأعراض القلق.

في حين أن القلق هو إلى حد كبير أحد مكونات الصحة العقلية، إلا أنه يمكن أن تظهر أعراض جسدية تربك بعض المصابين.

وأوضحت توروني: "أي أعراض جسدية للقلق - مثل خفقان القلب أو صعوبة التنفس أو الغثيان أو آلام في الصدر أو المعدة - يمكن أن يخلط بينها وبين مشاكل الصحة البدنية. وقد يشمل ذلك مشاكل في القلب أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو أمراض الجهاز الهضمي. ولكن يمكن أن يحدث هذا بالعكس أيضا: قد تظهر بعض مشكلات الصحة الجسدية على شكل قلق. لذلك، إذا كنت قلقا بشأن أي أعراض جسدية، فمن الجيد استشارة طبيب عام".

ووفقا لواتس، فإن آلام الصدر هي أحد الأعراض الشائعة التي يمكن أن تدفع الأشخاص إلى المستشفى بسبب "نوبة قلبية مشتبه بها".

ومع ذلك، أشار إلى أن هناك أيضا بعض الأعراض غير المتوقعة التي واجهها المعالجون على مر السنين.

وغالبا ما تُشخّص ستة أعراض شائعة للقلق بشكل خاطئ:

• ألم الصدر.

• خفقان القلب.

• آلام في المعدة.

• الغثيان.

• صعوبة التنفس.

• مشاكل الجهاز الهضمي.

وكشف واتس عن نوبات كاذبة يمكن أن تحاكي الصرع، وفقدان الصوت أو مشاكل في الكلام، ومشاكل في الذاكرة يمكن أن تحاكي العلامات المبكرة من أعراض الخرف والسكتة الدماغية.

ويمكن أن تكون أعراض القلق محيرة، ومخيفة في بعض الأحيان، لأولئك الذين لم يعانوا منها من قبل.

وقالت توروني: "قد تبدو الأعراض الجسدية لنوبة الهلع غامرة لدرجة أن شخصا ما يعتقد حقا أنه سيموت. خاصة إذا كان شيئا لم يحدث لهم من قبل، وهم لا يدركون ما هو".

وأضاف واتس أن القلق نفسه يمكن أن يكون في كثير من الأحيان هو السبب الذي قد يجعل المصابين يعتقدون أن أعراضهم هي مؤشر على حالة طبية جسدية مقلقة.

وأوضح: "إن الدماغ البشري يميل إلى التفكير والخوف من الأسوأ، وهي سمة موروثة عن أسلافنا القدماء. في تلك الأيام، كان افتراض أن شيئا ما قد يقتلك، يؤدي إلى البقاء على قيد الحياة أكثر من افتراض أنه لن يفعل ذلك. وهذا هو السبب الدقيق الذي يجعل الأخبار السيئة لها تأثير دائم أكثر من الأخبار الجيدة - الاستعداد للتركيز على الأخبار السيئة حتى نتمكن من إيجاد طريقة لتجنب النتيجة".

وهناك بعض الأعراض الجسدية والعقلية التي ترتبط بشكل شائع بالقلق. ويقول واتس إن الحالة لها "نطاق أعراض أوسع من مجرد حالة أخرى".

ومع ذلك، فإن بعض العلامات الأكثر شيوعا المرتبطة بها تشمل:

• "ضبابية" الدماغ والذاكرة.

• الأفكار المتسارعة.

• صعوبة التنفس، فرط التنفس أو ضيق التنفس.

• تسارع النبض أو الخفقان.

• الشعور بـ "الفراشات" في المعدة.

• ضعف أو وخز في الذراعين والساقين.

وأضافت توروني: "نوبات القلق تنجم عادة عن شيء محدد، وعادة ما تحدث بعد فترة من القلق المفرط؛ في حين أن نوبات الهلع تأتي من فراغ، والأعراض تميل إلى أن تكون أكثر حدة. وبعض الأعراض الأقل شهرة لنوبة الهلع قد تشمل الشعور بالخدر أو التفكك أو الشعور "بالخروج من الجسد" والغثيان وألم المعدة".

يحث كلا الخبيرين الأشخاص الذين يعانون من القلق على طلب المساعدة.

وقالت توروني: "تذكر، لا بأس في طلب المساعدة". وفي سياق مماثل، قال واتس إن القلق ليس "غريبا" ولكنه في الحقيقة جانب "طبيعي" من الحياة.

ومع ذلك، بالنسبة لاضطرابات القلق الشديدة، فإن أي أعراض تستحق زيارة الطبيب.

وأوضح واتس: "من السهل أن نفترض أن الأعراض الخفيفة ليست أكثر من القلق، ولكن لا توجد طريقة مضمونة لاكتشاف ذلك بخلاف الاستقصاء الطبي. وهذا صحيح حتى إذا كنت تشعر بالقلق فقط، ولكن لا تعرف السبب، حيث يمكن أن يكون ذلك في كثير من الأحيان علامة على مرض جسدي لم ينتج عنه أعراض أخرى حتى الآن - يمكن اكتشافه مبكرا".

وهناك مجموعة متنوعة من طرق المساعدة المتاحة للقلق، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الدماغي التكراري (BWRT).

وأوضحت توروني: "إذا كان قلقك يخرج عن نطاق السيطرة، فقد يكون العلاج مفيدا للغاية. في جلستك، سيساعدك طبيب نفساني في معرفة السبب الجذري لقلقك، وتحديد أي محفزات، ويعلمك مهارات وتقنيات التأقلم للمساعدة في تبديد مخاوفك والتعامل معها".