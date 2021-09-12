مصر: إقامة المعرض الدولي للصناعات العسكرية "إيديكس 2021" في موعده

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "مصراوي"، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، إن مصر تتطلع لاستقبال أهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم.

شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"

وأضاف أن المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيديكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

ويعتبر المعرض هو الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وأفريقيا؛ ويشارك فيه أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية، في مجالات الدفاع والتسليح (البرية، البحرية، الجوية)".

ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 30 ألف زائر من المختصين والمهتمين بالقطاع، ذلك بالإضافة إلى الوفود الدولية التي يستضيفها المعرض من أكثر من 41 دولة، من وزراء الدفاع وكبار العسكريين وممثلي أكبر جيوش العالم.

يذكر أن مصر قد أقامت أول معرض للدفاع والتسليح في 2018، بمشاركة واسعة من مسؤولي الدفاع وشركات الدول المختلفة، حيث استقبل آلاف المسؤولين والخبراء العسكريين المصريين والعرب والأجانب.

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