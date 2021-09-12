الطيران العراقي يقصف أسلحة ومواد هامة لـ"داعش" في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - worldakhbar.com

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بأن طيران القوة الجوية العراقية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية تم خلالها تدمير أسلحة ودراجات نارية ومواد إدارية لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة سعيدي كوكز ضمن قاطع عمليات قضاء داقوق، شرقي محافظة كركوك.

أعلنت قيادة المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شمالي العراق، في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل كافة "الإرهابيين" وأعضاء تنظيم الدولة "داعش" (محظور في روسيا) الذين نفذوا هجوما على نقطة الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، إن قوات المقر المتقدم قتلت "جميع الإرهابيين والدواعش" الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 اتحادية، والعملية تمت بإسناد طيران الجيش، مؤكدة أنها ستقضي على "كل من يستهدف قواتنا".

أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في كركوك شمالي البلاد، بعد مقتل 13 عنصر أمني في هجوم على حاجز أمني.