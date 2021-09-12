البنك الدولي يقدم منحة للأردن لتحديث قطاع النقل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال لقاء المدير الإقليمي للبنك الدولي مع وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، اليوم الأحد.
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وأكد الجانبان على ضرورة أن يتضمن برنامج الدعم من البنك الدولي على خطط لتنمية وتطوير وبناء قدرات العاملين في مجال النقل.
وبدوره، أوضح وزير النقل الأردني أن الوزارة تعكف على تحديث استراتيجية قطاع النقل بجميع أنماطه، مؤكدا أن الاستراتيجية تعد في صدارة أولويات الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، قال جها إن البنك الدولي يدعم للمملكة من خلال تقديم منحة بهدف تحديث قطاع النقل لجعلالأردن محورا إقليميا للتجارة وتجارة العبور من خلال استراتيجية تعتمد شبكة متعددة الوسائط عن طريق البر والبحر والجو.
وكان البنك الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي عن صرف نحو 123 مليون دولار، دعما للاقتصاد الأردني، للمساهمة في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.
يذكر أن البنك الدولي وافق، في يونيو/ حزيران الماضي، على برنامج تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن، لتحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.