مقتل جندي تركي خلال العمليات العسكرية شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
وذكر الإعلام التركي أن جنودا أتراك تعرضوا لإطلاق النار فور خروجهم من قاعدة عسكرية.
يذكر أن تركيا أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.
وتتواجد القوات التركية في معسكر "زليكان" التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.