شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى: علينا التعاون حتى نبعث نفحة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم، جورج قرداحي إلى مطار بيروت، استعدادا لتولى مهامه كوزير للإعلام بلبنان، وقال وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى:" بعض المحللين والجهابذة الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة فليسمحوا لنا وليهدأوا قليلا"، وفق وكالة الإعلام الوطنية بلبنان.

وتابع قرداحى قائلا: "كما قال دولة الرئيس نجيب ميقاتي إننا فى طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل إلى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا إلى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده".

وتوجه قرداحي بالشكر إلى كل وسائل الإعلام التي جاءت إلى مطار بيروت لاستقباله.

إشارة الى أنه لحظة وصول قرداحي إلى المطار، تجمع حوله عدد من الناس وباركوا له مهامه الجديدة، متمنين أن يحمل كل الخير .