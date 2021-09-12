اخبار الخليج

الجامعة العربية تعقد اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بدءً من غدا الاثنين، ولمدة يومين.

وتأتى هذه الدورة في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية والتي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه التغيرات.

كما سيتناول الاجتماع بنود هامة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

هذا بالإضافة الي مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيرها.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا