شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بدءً من غدا الاثنين، ولمدة يومين.

وتأتى هذه الدورة في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية والتي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه التغيرات.

كما سيتناول الاجتماع بنود هامة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

هذا بالإضافة الي مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيرها.