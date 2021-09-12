شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقى: لن نسمح لداعش بالعبث بأمننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، أن الخروقات الأمنية في محافظة كركوك هي محاولات يائسة من تنظيم داعش الإرهابي لإثبات وجوده إعلاميا فقط، مؤكدا أن بلاده لن تسمح للتنظيم بالعبث بأمن العراق.

وقال الأسدي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية ومحافظ كركوك حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز)، إننا بحثنا آخر المستجدات الأمنية وسبل علاجها من خلال تعاون الجميع وتنسيق الجهود الامنية والاستخبارية، مضيفا أن هناك عمليات أمنية موسعة لملاحقة فلول داعش أسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية مستمرة حتى الآن.

وأضاف الأسد قائلا "نراقب عن كثب آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومستعدون للتعاون في شتى المجالات لإنجاح الانتخابات"، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات.