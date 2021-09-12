شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل فى جنين بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عم الإضراب الشامل صباح اليوم الأحد، جميع مناحي الحياة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، دعما للأسرى الفلسطينيين وتضامنا مع محرري معتقل جلبوع المعاد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأبرز صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية في رام الله، إن المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والرسمية قامت بإغلاق أبوابها منذ الصباح.



إضراب فى مدينة جنين

من جهتها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي دعت إلى اضراب اليوم في بيان، الوقوف إلى جانب الأسرى في ما يتعرضون له من ظلم واعتداءات يومية على يد الاحتلال في جميع السجون الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالي بينيت، أكد أن ما جرى في سجن جلبوع إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار.



إضراب شامل فى مدينة جنين تضامنا مع الأسرى

وكانت القيادة العليا لمصلحة السجون الإسرائيلية، أعلنت بالأمس عن بدء حملة "مسح هندسى"، بحثاً عن أنفاق مشابهة للنفق الذى تم اكتشافه فى سجن جلبوع.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن مصلحة السجون أصدرت أوامرها بإجراء "مسح هندسى" لجميع السجون، بعد هروب 6 فلسطينيين ‎من نفق حفروه بسجن جلبوع، وذكرت قيادة مصلحة السجون فى بيان، أن العملية التى سيجريها الجيش بالتعاون مع فرق من خبراء الهندسة والبناء ستنطلق، اليوم الأحد، مع منح اهتمام خاص لسجن جلبوع الذى وقعت فيه عملية الهروب.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، القبض على 4 من بين الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.