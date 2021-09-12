شكرا لقرائتكم خبر عن 150 شخصا من ذوى الإعاقة وكبار السن يؤدون مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، استقبال وفد يضم 150 من الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية والسمعية وكبار السن، لأداء مناسك العمرة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمى، أنه كان فى استقبال الوفد مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، ماهر السويهرى، ومدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهرانى، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.



موظف خدمى يساعد المواطنين على العمرة



كراسى لاصحاب الاعاقة

وأضاف "الحازمي"، أن الإدارة قدمت كافة الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث تمت مرافقتهم في صحن المطاف والمسعى من دخولهم وحتى الانتهاء، لتمكينهم من أداء عمرتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق التعليمات.



تسليم شنط



الكعبة

وأشار وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص كل الحرص على خدمة هذه الفئة الغالية، وتقدم لهم كافة الخدمات، بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتذليل كافة الصعوبات لهذه الفئة الغالية، ومواكبة رؤية المملكة ( 2030 ) والتماشي معها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.



كراسى للاشخاص اصحاب اعاقة حركية



معتمرون أصحاب إعاقة بصرية

جاء ذلك بتنسيق وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية مع جمعية سفراء التطوع، وبالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود، ووكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية ممثلة بالإدارة العامة للحج والعمرة، وإدارة التنقل بالمسجد الحرام، وإدارة علاقات المسجد الحرام.



إعاقة بصرية