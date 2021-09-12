شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان لـ"الخليج 365": مصر دائما سند ونعول على دورها لحشد الدعم العربى لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة السفير على الحلبى، مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية مميزة، فمصر دائما سند للبنان وقد وقفت الدولة المصرية بجانب لبنان وقفة استثنائية أخوية على كافة الأصعدة سواء بالمساعى السياسية من أجل حلحلة القضايا والأزمات السياسية،و الرئيس السيسى كان دائم التوجيه بتقديم كل الدعم للبنان .

أضاف السفير الحلبى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا :" كان لمصر أيضا مساعى لدعم لبنان إنسانيا عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت من خلال الجسر الجوى الذى عبرت من خلاله طائرات الإغاثة حاملة على متونها مواد الدعم الإغاثى والطبى للبنان فى فترة انفجار .

أستطرد الحلبى، قائلا :"كما دعمت مصر الدولة اللبنانية فى حربها ضد وباء كورونا الذى شهد تفشيا فى فترة عصيبة مرت بلبنان، فكانت مصر من أوائل الدول التى مدت يد العون الأخوى لنا."

وشدد الحلبى على علاقة لبنان بمحيطه العربى ، مضيفا أن الدولة تعول على دور مصر لحشد الدعم العربى للبنان وحكومته من خلال علاقاتها القوية بالأشقاء العرب، ونحن على ثقة فى قيام مصر بهذا الدور العروبى على أكمل وجه كما هو معهود منها .

وعن الخطوات المقبلة للحكومة ، قال يجرى حاليا صياغة البيان الوزارى للحكومة الذى يتضمن برنامجها الاقتصادى والمالى والاجتماعى وهذا يستغرق مدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، ثم يتم تحديد جلسة بالبرلمان لمناقشته، لينال الثقة بنسبة لا تقل عن 51 % .