شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 عناصر من داعش خلال اشتباكات مع القوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل وأصيب 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الأحد، خلال اشتباكهم مع القوات الأمنية العراقية في أحد الأودية القريبة من جبال حمرين شمال شرق العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك يأتي بعد ساعات من صد هجوم استهدف الشرطة العراقية في قرية السعيدي جنوب كركوك.

وفي سياق آخر.. أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، تدمير أعتدة ومواد مختلفة للتنظيم الإرهابي بضربة جوية عراقية بقضاء داقوق، نفذها طيران القوة الجوية العراقية.