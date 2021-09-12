شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك يومي 13 و14 سبتمبر 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسوف يناقش الاجتماع توصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير 2021، ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع البدء في عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة).

وأفادت وزير مفوض مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، أنه في هذا الاجتماع سيتم البدء في وضع خطة تنفيذية لتحديد احتياجات مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية والمضي قدماً بالنهوض بهذه المكاتب ومهامها لتتوافق مع متطلبات العصر الحالي في ظل التحديات التي يواجها العالم.

وسيشارك في الاجتماع مديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) والمسؤولين الحكوميين ممثلي هذا المكاتب.