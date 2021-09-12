شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى: قواتنا بقاعدة إربيل تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تعرض قواته في إربيل بكردستان العراق، لهجوم بطائرات بدون طيار الليلة الماضية دون وقوع إصابات.

وكتب ممثل التحالف الدولي وين ماروتو في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، "في تمام الساعة 11:43 من مساء 11 سبتمبر، تعرضت قوات التحالف في قاعدة أربيل الجوية لهجوم بطائرتين بدون طيار، واستخدم التحالف تدابير الحماية المضادة لتدمير الطائرات بدون طيار، ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار مادية".

وكانت قد هزت سلسلة انفجارات محيط مطار إربيل الدولى بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن توقف الرحلات الجوية من مطار إربيل تحسبا لمزيد من الهجمات.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات، تفيد بهجوم صاروخي استهدف محيط مطار أربيل.