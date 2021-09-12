شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أجواء حارة وأمطارًا على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد أجواءً حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، والربع الخالي، واليمن، والإمارات وعمان)”.

وأشار خلال توقعاته إلى هبوب ‏رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله.